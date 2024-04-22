ВС России освободили село Новомихайловка в ДНР
Отмечается, что группировка «Юг» взяла под контроль этот населенный пункт.
ВС России освободили село Новомихайловка в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что группировка «Юг» взяла под контроль населенный пункт в Донецкой Народной Республике.
За сутки российские войска поразили пункт хранения безэкипажных катеров, отразили 13 контратак противника, уничтожили БМП Marder, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.
ПВО сбила 240 украинских беспилотников.