ВС России освободили село Новомихайловка в ДНР

Отмечается, что группировка «Юг» взяла под контроль этот населенный пункт.

ВС России освободили село Новомихайловка в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что группировка «Юг» взяла под контроль населенный пункт в Донецкой Народной Республике.

За сутки российские войска поразили пункт хранения безэкипажных катеров, отразили 13 контратак противника, уничтожили БМП Marder, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.

ПВО сбила 240 украинских беспилотников.