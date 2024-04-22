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ВС России освободили село Новомихайловка в ДНР
Отмечается, что группировка «Юг» взяла под контроль этот населенный пункт.

ВС России освободили село Новомихайловка в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что группировка «Юг» взяла под контроль населенный пункт в Донецкой Народной Республике.

За сутки российские войска поразили пункт хранения безэкипажных катеров, отразили 13 контратак противника, уничтожили БМП Marder, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.

ПВО сбила 240 украинских беспилотников.