Владимир Луканцов занял новую должность в РГУ имени Есенина

Его назначили и. о. проректора по административно-хозяйственной деятельности.

Владимир Луканцов занял новую должность в РГУ имени Есенина. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщили на сайте вуза. Луканцов стал исполняющим обязанности проректора по административно-хозяйственной деятельности.

Ранее он работал в мэрии Рязани, возглавлял управление благоустройства города и некоторое время занимал должность замглавы администрации, в 2015—2016 годах был начальником Рязанского УФАС. Работает в РГУ с прошлого года главой административно-хозяйственного управления РГУ.

Еще одним и.о.проректора РГУ, по образовательной деятельности, стала Татьяна Стародубова. До нее эту должность занимала Лариса Лазуткина, которая возглавила университет после ухода Игоря Мурога в Совет Федерации.

Фото: сайт РГУ им. С. А. Есенина