В выходные рязанские полицейские нашли несколько нарушений в торговле алкоголем

По факту нарушений возбуждены дела об административном правонарушении. Владельцам грозит штраф в размере от 20 000 рублей до 40 000.

В выходные рязанские полицейские нашли несколько нарушений в торговле алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во время рейдов в Рязани незаконную продажу алкоголя выявили в магазинах на улицах Кирпичного завода и Новаторов. Из заведений изъяли 42 литра алкогольной продукции.

На улице Интернациональной полицейские нашли нарушения в работе кафе. Из незаконного оборота изъяли 34 литра алкогольной продукции.

Также нарушения при торговле алкоголем нашли в магазинах Рязанского и Касимовского районов. Оттуда изъяли 16 литров алкогольной продукции.

По факту нарушений возбуждены дела об административном правонарушении. Владельцам грозит штраф в размере от 20 000 рублей до 40 000.