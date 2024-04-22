В Свердловской области пьяный мужчина насмерть задавил школьницу и собаку

Возбуждено уголовное дело.

В Свердловской области пьяный мужчина насмерть задавил школьницу и собаку. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщил уральский портал Е1.ru.

Авария произошла вечером в воскресенье, 21 апреля, в поселке Белокаменный. По предварительной информации, Кирилл Красноумов, сын владельца магазина «Скрепка», за рулем отцовского автомобиля «Хендэ» отвлекся на телефон, съехал с дороги и сбил девочку с алабаем. После этого машина врезалась в дерево, затем водитель скрылся с места ДТП.

13-летняя жительница поселка скончалась на месте происшествия.

Отмечается, что виновник аварии перед этим выпил пол-литра водки, о чем сам рассказал инспекторам ДПС. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Фото: УГИБДД по Свердловской области