В Сараях поймали двух пьяных водителей

За рулем были рязанец и москвич.

В Сараях поймали двух пьяных водителей. Об этом сообщил ИД «Пресса» .

Оба случая произошли 21 апреля. По предварительной информации, житель Москвы был за рулем Renault Duster. Его остановили для проверки документов на улице Ленина районного центра. Водитель оказался пьян, медосвидетельствование показало 1,205 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Жителя Рязани также остановили на улице Ленина в Сараях. Он управлял автомобилем ВАЗ-2106 в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотестера — 0,520 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

На обоих нарушителей составили протоколы по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ. Водителям грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.