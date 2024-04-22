В Саратове автомобиль влетел в остановку, на которой стояли люди

Есть пострадавшие.

В Саратове автомобиль влетел в остановку, на которой стояли люди. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщили чиновники регионального правительства.

ДТП случилось примерно в 16:20 на проспекте 50 лет Октября около ТЦ «ТАУ Галерея». Там не смогли разъехаться «Лада Веста», «четырнадцатой», «Опель Астра» и автобус «Мерседес» № 53. После столкновения Опель отбросило в остановку.

В результате происшествия травмы получили 27-летний водитель легковой иномарки, 48-летний шофер ВАЗа, а также два пешехода — женщины 36 и 42 лет. Пострадавших госпитализировали.

Специалисты проводят проверку.

Фото: прокуратура Саратовской области