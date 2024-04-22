В Санкт-Петербурге женщина зарезала сожителя и месяц прятала его труп на балконе

В Санкт-Петербурге женщина зарезала сожителя и месяц прятала его труп на балконе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 45-летняя женщина проживала с 49-летним мужчиной в 12-комнатной коммунальной квартире на проспекте Наставников. Отмечается, что мужчина снимал это жилье около двух лет. Но около месяца назад не заплатил за аренду и перестал выходить на связь. Его сожительница заявила, что они якобы сильно поссорились и мужчина ушел из дома.

Его тело нашли накануне. Оно лежало на балконе квартиры.

Его сожительницу задержали за убийство. Возбуждено уголовное дело.