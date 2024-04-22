В Санкт-Петербурге машина сбила девушку на пешеходном переходе

Пострадавшая госпитализирована.

В Санкт-Петербурге машина сбила девушку на пешеходном переходе. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Авария произошла у перекрёстка Северного проспекта и Есенина. 19-летняя девушка с другом перебегали дорогу на красный сигнал светофора. На середине пути жительницу северной столицы сбил легковой автомобиль.

Пострадавшую госпитализировали.

Врачи диагностировали у девушки разрыв связок ноги и перелом носа. Предположительно, пациентка долго не сможет ходить.

Отмечается, что водитель обменялся контактами с другом и передал через него извинения.