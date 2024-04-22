В Санкт-Петербурге машина сбила девушку на пешеходном переходе
Пострадавшая госпитализирована.
В Санкт-Петербурге машина сбила девушку на пешеходном переходе. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Авария произошла у перекрёстка Северного проспекта и Есенина. 19-летняя девушка с другом перебегали дорогу на красный сигнал светофора. На середине пути жительницу северной столицы сбил легковой автомобиль.
Пострадавшую госпитализировали.
Врачи диагностировали у девушки разрыв связок ноги и перелом носа. Предположительно, пациентка долго не сможет ходить.
Отмечается, что водитель обменялся контактами с другом и передал через него извинения.