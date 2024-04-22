В Рыбном задержали мужчину за угрозу убийством

Возбуждено уголовное дело.

В Рыбном задержали мужчину за угрозу убийством. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 36-летняя местная жительница и рассказала, что в квартире знакомого нетрезвый мужчина угрожает ее зарезать. Правоохранители выехали на место и уняли 43-летнего дебошира.

Установлено, что мужчина ранее уже был судим за подобное нарушение.

По предварительной информации, приятели вместе выпивали. В компании был еще один знакомый хозяина дома. Мужчины заспорили о количестве выпитого. Женщина попыталась их разнять. Это разозлило хозяина, он взял нож и пригрозил гостье расправой. Потерпевшая смогла скрыться и вызвать полицию.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.