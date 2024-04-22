В Ряжске поймали подростков за рулем автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
20 апреля на улице Совхозной инспекторы остановили две машины: «Ниссан Альмера» под управлением 15-летнего юноши и «ВАЗ 2105», за рулем которого находился 16-летний подросток.
Ответственность за управление иномаркой понесут родители мальчика, в силу его возраста. В том числе им грозит штраф 30 тысяч рублей за передачу управления ТС лицу, не имеющему водительского удостоверения.
В отношении водителя отечественного автомобиля составлены административные материалы за езду без прав и отсутствие регистрации.
Данные направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
Отмечается, что подобные рейды будут продолжены.
Фото: Госавтоинспекция Рязанской области