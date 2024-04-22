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В Ряжске поймали подростков за рулем автомобилей
Несовершеннолетним 15 и 16 лет.

В Ряжске поймали подростков за рулем автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

20 апреля на улице Совхозной инспекторы остановили две машины: «Ниссан Альмера» под управлением 15-летнего юноши и «ВАЗ 2105», за рулем которого находился 16-летний подросток.

Ответственность за управление иномаркой понесут родители мальчика, в силу его возраста. В том числе им грозит штраф 30 тысяч рублей за передачу управления ТС лицу, не имеющему водительского удостоверения.

В отношении водителя отечественного автомобиля составлены административные материалы за езду без прав и отсутствие регистрации.

Данные направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Отмечается, что подобные рейды будут продолжены.

Фото: Госавтоинспекция Рязанской области