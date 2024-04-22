В рязанском Лесопарке водитель авто проехал по велодорожке и застрял в грязи
На кадрах видно, что автомобиль застрял в грязи. Также на видео видно, что на месте работали сотрудники Госавтоинспекции.
В рязанском Лесопарке водитель авто проехал по велодорожке и застрял. Об этом сообщает Telegram-канал Rzn Life.
«В Лесопарке сегодня на велодорожке устроили гонки на «пятнашке», — подписал автор поста.
На кадрах видно, что автомобиль застрял в грязи. Также на видео видно, что на месте работали сотрудники Госавтоинспекции.
Отмечается, что машину вытаскивал эвакуатор.