Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
15°
Втр, 23
13°
Срд, 24
13°
ЦБ USD 93.25 -0.19 23/04
ЦБ EUR 99.36 -0.22 23/04
Нал. USD 94.10 / 94.48 22/04 18:15
Нал. EUR 101.01 / 102.44 22/04 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
4 572
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
24 886
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
39 741
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
42 734
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В рязанском лагере «Лучезарный» стартовала бизнес-смена для подростков

В рязанском лагере «Лучезарный» стартовала бизнес-смена для подростков. Об этом сообщает пресс-служба АРБ.

19 апреля в центре активной молодежи и детей «Лучезарный» стартовала профильная смена «Предпринимай с первыми» для юных предпринимателей 14 -17 лет, интересующихся бизнес-сферой.

Отмечается, что центр «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса совместно с Общероссийским движением детей и молодежи «Движение первых» подготовили насыщенную образовательную программу. За 6 дней юные предприниматели узнают об экономической жизни общества, научатся анализировать свою конкурентоспособность и профессиональную компетентность, задумаются о своем признании и узнают о реальных историях ошибок и успехов предпринимателей. Также они разработают финансовый план своего проекта и презентуют его.

Помимо этого, для участников проведут мастер-классы и бизнес-игры. А в конце смены пройдет ярмарка бизнес-проектов с участием рязанских предпринимателей и инвесторов.

Напомним, центр «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов.