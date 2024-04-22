В рязанском лагере «Лучезарный» стартовала бизнес-смена для подростков

В рязанском лагере «Лучезарный» стартовала бизнес-смена для подростков. Об этом сообщает пресс-служба АРБ.

19 апреля в центре активной молодежи и детей «Лучезарный» стартовала профильная смена «Предпринимай с первыми» для юных предпринимателей 14 -17 лет, интересующихся бизнес-сферой.

Отмечается, что центр «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса совместно с Общероссийским движением детей и молодежи «Движение первых» подготовили насыщенную образовательную программу. За 6 дней юные предприниматели узнают об экономической жизни общества, научатся анализировать свою конкурентоспособность и профессиональную компетентность, задумаются о своем признании и узнают о реальных историях ошибок и успехов предпринимателей. Также они разработают финансовый план своего проекта и презентуют его.

Помимо этого, для участников проведут мастер-классы и бизнес-игры. А в конце смены пройдет ярмарка бизнес-проектов с участием рязанских предпринимателей и инвесторов.

Напомним, центр «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов.