В Рязанской области временно перекроют движение по участку трассы М-5

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

В Рязанской области временно перекроют движение по участку трассы М-5. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Отмечается, что 9 мая с 09:55 до 10:25 на 310 км трассы М-5 «Урал» закроют движение транспорта. Такое решение связано с шествием колонны от центра села Путятино до обелиска павшим воинам в Великой Отечественной войне.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.