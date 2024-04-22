В Рязанской области проведут рейд «Пешеход»
В понедельник, 22 апреля, экипажи ДПС будут дежурить в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов.
В Рязанской области проведут рейд «Пешеход». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В понедельник, 22 апреля, экипажи ДПС будут дежурить в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов.
Отмечается, что целью рейдов является снижение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.