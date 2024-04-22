В Рязанской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста

Подростка госпитализировали.

В Рязанской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в Сасове в понедельник, 22 апреля, около 12:50 на пересечении улиц Пушкина и проспекта Свободы. 25-летний молодой человек на «Киа Церато» столкнулся с мотоциклом «Рейсер», за рулем которого был 17-летний подросток.

В результате происшествия водитель двухколесного транспорта с травмами был госпитализирован.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция Рязанской области