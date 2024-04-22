В Рязанской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста
Подростка госпитализировали.
В Рязанской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, авария произошла в Сасове в понедельник, 22 апреля, около 12:50 на пересечении улиц Пушкина и проспекта Свободы. 25-летний молодой человек на «Киа Церато» столкнулся с мотоциклом «Рейсер», за рулем которого был 17-летний подросток.
В результате происшествия водитель двухколесного транспорта с травмами был госпитализирован.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: Госавтоинспекция Рязанской области