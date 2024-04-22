Радио ВАНЯ в Рязани! Лови волну позитива на 105,4 FM!

Современное, позитивное, яркое, энергичное Радио ВАНЯ увлечет тебя динамичным миксом хитов настоящего и недавнего прошлого!

Радио ВАНЯ в Рязани! Лови волну позитива на 105,4 FM!

Современное, позитивное, яркое, энергичное Радио ВАНЯ увлечет тебя динамичным миксом хитов настоящего и недавнего прошлого!

Тут и танцевальные боевики конца 90-х от «Руки Вверх», «Гости из Будущего», «Иванушки Int.», и лучшие хиты 2000-х от групп «Звери», «Корни», Hi-Fi, 5sta Family, «Градусы», Serebro, и новинки от современных хитмейкеров — Artik & Asti, Люси Чеботиной, NЮ, Dabro, Zivert, Вани Дмитриенко и Мари Краймбрери!

Радио Ваня слушай в Рязани на 105.4 FM! И признайся, что любишь!