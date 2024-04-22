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В Рязань поступят 11 машин для обучения вождению бойцов СВО с инвалидностью
Бесплатная программа уже начала работу.

В Рязань в ближайшее время поступят 11 машин для бесплатного обучения вождению бойцов СВО с инвалидностью. Об этом сообщил телеканал ТКР.

Первые автомобили с ручным управлением, на которых будут учиться водить участники СВО с инвалидностью, уже представили в Рязани. В машинах нет педалей, ими можно управлять с помощью рычага. В автомобилях есть система видеонаблюдения, чтобы отслеживать весь процесс обучения.

Как уточнили в сюжете, бесплатное обучение для участников спецоперации уже началось. Оно проходит на отечественных автомобилях «Лада Веста» на автомате и «Лада Гранта» на механике.