В Рязань поступят 11 машин для обучения вождению бойцов СВО с инвалидностью

Бесплатная программа уже начала работу.

В Рязань в ближайшее время поступят 11 машин для бесплатного обучения вождению бойцов СВО с инвалидностью. Об этом сообщил телеканал ТКР.

Первые автомобили с ручным управлением, на которых будут учиться водить участники СВО с инвалидностью, уже представили в Рязани. В машинах нет педалей, ими можно управлять с помощью рычага. В автомобилях есть система видеонаблюдения, чтобы отслеживать весь процесс обучения.

Как уточнили в сюжете, бесплатное обучение для участников спецоперации уже началось. Оно проходит на отечественных автомобилях «Лада Веста» на автомате и «Лада Гранта» на механике.