В России создали систему защиты важных предприятий от атак беспилотников

Отмечается, что это программное решение, объединяющее все в единый центр.

В России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников «Пятница». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на разработчика.

По его данным, это программное решение, объединяющее все в единый центр. Теперь есть возможность управлять разными устройствами на больших площадках.

Отмечается, что данная система поможет «закрыть» масштабные объекты, в том числе предприятия.