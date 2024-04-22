В России с 25 апреля начнут действовать электронные «студенческие» и зачетки

Пилотный проект пройдет на добровольной основе и коснется студентов колледжей и вузов, а также ординаторов и аспирантов.

В России с 25 апреля начнут действовать электронные «студенческие» и зачетки. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник, 22 апреля, стало известно, что Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачеток в электронный вид с 25 апреля. Они должны появиться в личном кабинете на «Госуслугах» в виде QR-кода.

Отмечается, что с помощью электронных документов студенты смогут купить льготные билеты, оформить проездные, посетить культурные мероприятия, где предусмотрены скидки.

В сообщении подчеркнули, что студент сможет пользоваться как электронным студенческим билетом, так и обычным.