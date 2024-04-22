В Перми произошло смертельное ДТП
Два пешехода скончались на месте.
В Перми произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила местная Госавтоинспекция в Telegram-канале.
Авария случилась ночью в понедельник, 22 апреля, на шоссе Космонавтов вблизи дома № 152. По предварительной информации, водитель за рулем BMW сбил двух пешеходов. Они получили травмы несовместимые с жизнью и скончались на месте происшествия.
«По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении силового органа.
Фото: Госавтоинспекция Пермского края