В Перми произошло смертельное ДТП

Два пешехода скончались на месте.

В Перми произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила местная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

Авария случилась ночью в понедельник, 22 апреля, на шоссе Космонавтов вблизи дома № 152. По предварительной информации, водитель за рулем BMW сбил двух пешеходов. Они получили травмы несовместимые с жизнью и скончались на месте происшествия.

«По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении силового органа.

Фото: Госавтоинспекция Пермского края