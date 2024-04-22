В Москве няня коррекционного детского сада избивала воспитанников

В Москве няня коррекционного детского сада избивала воспитанников. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, мма шестилетнего ребенка рассказала, что пришла за сыном и увидела у него кровоподтек под глазом. Мальчик болен аутизмом и не разговаривает.

По ее словам, это уже не первый подобный случай, когда сын возвращается из сада с синяками.

Другие родители в чате сообщили, что их дети тоже приходят домой с синяками.

Женщина обратилась с заявлением в полицию.