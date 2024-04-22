В Липецкой области задержали курьера телефонных мошенников, который ехал в Рязань

Возбуждено уголовное дело.

В Липецкой области задержали курьера телефонных мошенников, который ехал в Рязань. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Полицейские задержали 21-летнего жителя Саратовской области, который действовал по схеме обмана «Ваш родственник попал в беду». Его подельники звонили пенсионерам и представлялись их близкими родственниками. Так, вечером 16 апреля мошенники позвонили 85-летней пенсионерке, они убедили ее передать курьеру 455 тысяч рублей.

После получения денег, молодой человек направился в Рязань на такси. По пути туда его задержали.

Возбуждено уголовное дело.