В Ленинградской области нашли расчлененное тело женщины в двух чемоданах

В Ленинградской области нашли расчлененное тело женщины в двух чемоданах. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным СМИ, конечности убитой были спрятаны отдельно от ее туловища.

Отмечается, что задержали мужчину и женщину.

Предварительно, погибшая пришла к ним в гости, и в ходе распития алкоголя между ними произошла ссора. Мужчина убил гостью, а затем решил избавится от тела, спрятав его в чемодан.

Возбуждено уголовное дело.