В Карачаево-Черкесии неизвестные расстреляли трех полицейских

В Карачаево-Черкесии неизвестные расстреляли трех полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, нападение на наряд ГБР из трех человек произошло в Карачаевске в районе местного Нижнего рынка примерно в 23:40. Сотрудники находились на дежурстве и осуществляли обход территории, когда попали под огонь неизвестных.

В результате перестрелки заместитель командира взвода и один из его подчиненных погибли на месте, еще один сотрудник с огнестрельными ранениями бедра и спины сейчас в больнице, за его жизнь борются врачи.

У всех полицейских было похищено табельное оружие, а также автоматы АКМ.

По всей республике введен сигнал «Сирена» и объявлен сбор личного состава.