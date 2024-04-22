В Карачаево-Черкесии неизвестные расстреляли трех полицейских
В Карачаево-Черкесии неизвестные расстреляли трех полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, нападение на наряд ГБР из трех человек произошло в Карачаевске в районе местного Нижнего рынка примерно в 23:40. Сотрудники находились на дежурстве и осуществляли обход территории, когда попали под огонь неизвестных.
В результате перестрелки заместитель командира взвода и один из его подчиненных погибли на месте, еще один сотрудник с огнестрельными ранениями бедра и спины сейчас в больнице, за его жизнь борются врачи.
У всех полицейских было похищено табельное оружие, а также автоматы АКМ.
По всей республике введен сигнал «Сирена» и объявлен сбор личного состава.