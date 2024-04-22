В ХМАО горело производственное задание на площади более 1000 квадратных метров

В ХМАО горело производственное здание на площади более 1000 квадратных метров. Об этом сообщил портал URA.ru со ссылкой на окружное управление МЧС.

Возгорание произошло вечером в понедельник, 22 апреля, на восьмом километре трассы «Нижневартовск — Радужный». «По прибытию к месту вызова было установлено, что горит административное здание на площади 1050 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что по данным на 23:40 (по местному времени) пожар локализован на площади 440 квадратных метров. В тушении задействовано 32 человека и 7 единиц техники, работы продолжаются.