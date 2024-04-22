В Госдуме предложили ограничить размер процентов по микрозаймам
Отмечается, что в стране резко выросла закредитованность населения.
В России предложили ограничить размер процентов по микрозаймам. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что в стране резко выросла закредитованность населения. Люди берут по два-три кредита. Их задолженность растет быстрее, чем зарплата.
В Госдуму внесут законопроект, по которому переплата не будет превышать ста процентов годовых.
В настоящее время, лимит 292 процента.