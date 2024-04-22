В Госдуме предложили ограничить размер процентов по микрозаймам

Отмечается, что в стране резко выросла закредитованность населения.

В России предложили ограничить размер процентов по микрозаймам. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что в стране резко выросла закредитованность населения. Люди берут по два-три кредита. Их задолженность растет быстрее, чем зарплата.

В Госдуму внесут законопроект, по которому переплата не будет превышать ста процентов годовых.

В настоящее время, лимит 292 процента.