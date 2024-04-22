В Дашково-Песочне снова зафиксировали превышение ПДК сероводорода

Отмечается, что в других районах города превышений не было.

В Дашково-Песочне снова зафиксировали превышение ПДК сероводорода. Об этом сообщает региональное минприроды.

За прошедшую неделю, с 15 по 21 апреля, стационарный пост наблюдения за воздухом, установленный в районе Дашково-Песочня, выявил одно превышение ПДК сероводорода. Его максимальная концентрация составила 2,4 ПДКмр.

Отмечается, что в других районах города превышений не было.

Результаты замеров направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.