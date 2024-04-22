В Челябинской области легковушка «улетела» в кювет, погиб двухлетний ребенок

В Челябинской области легковушка «улетела» в кювет, погиб двухлетний ребенок. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на региональную ГИБДД.

По данным ведомства, трагедия произошла на трассе возле села Нововоронинского.

Отмечается, что 18-летний водитель не справился с управлением, съехал в кювет, где наехал на земляной вал.

Ребенок от полученных травм скончался на месте, еще троих взрослых госпитализировали.

Проводится проверка.