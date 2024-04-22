В Челябинской области легковушка «улетела» в кювет, погиб двухлетний ребенок
В Челябинской области легковушка «улетела» в кювет, погиб двухлетний ребенок. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на региональную ГИБДД.
По данным ведомства, трагедия произошла на трассе возле села Нововоронинского.
Отмечается, что 18-летний водитель не справился с управлением, съехал в кювет, где наехал на земляной вал.
Ребенок от полученных травм скончался на месте, еще троих взрослых госпитализировали.
Проводится проверка.