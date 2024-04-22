В Челябинске водитель такси напал на подростка с отверткой

В Челябинске водитель такси напал на подростка с отверткой из-за того, что он слишком долго ждал ребенка около магазина. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на Telegram-канал «АЧН».

Отмечается, что женщина вызвала такси своем у сыну-подростку, который должен был привести продукты домой.

Мальчик вышел из магазина с пакетами, когда открыл дверь машины, то водитель начал на него кричать, а после стал угрожать ребенку отверткой.

Подросток решил убежать.