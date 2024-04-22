В Челябинске мужчина стрелял из ружья в квартиранта
Возбуждено уголовное дело.
В Челябинске мужчина стрелял из ружья в квартиранта. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщил Telegram-канал «Mash».
По информации портала, ранее судимый 37-летний хозяин сдавал квартиру 49-летнему мужчине в посёлке Красногорский.
Ночью он пришел проверить съемщика и увидел сломанную дверь. Мужчина потребовал возместить ущерб, но квартирант отказался. Хозяин вернулся с ружьем и пять раз выстрелил в жильца.
Пострадавшего госпитализировали. Стрелка задержали. Против него возбудили уголовное дело.