В Челябинске мужчина стрелял из ружья в квартиранта

Возбуждено уголовное дело.

В Челябинске мужчина стрелял из ружья в квартиранта. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщил Telegram-канал «Mash».

По информации портала, ранее судимый 37-летний хозяин сдавал квартиру 49-летнему мужчине в посёлке Красногорский.

Ночью он пришел проверить съемщика и увидел сломанную дверь. Мужчина потребовал возместить ущерб, но квартирант отказался. Хозяин вернулся с ружьем и пять раз выстрелил в жильца.

Пострадавшего госпитализировали. Стрелка задержали. Против него возбудили уголовное дело.