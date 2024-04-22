В центре Рязани полицейские поймали пьяного водителя без «прав»

Ему грозит наказание в виде административного ареста на срок до 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

В центре Рязани полицейские поймали пьяного водителя без «прав». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Утром в воскресенье, 21 апреля, полицейские заметили на улице Ленина автомобиль Audi A4, который двигался так, будто водитель нетрезв или ему нужна медицинская помощь.

Сотрудники ППСП остановили иномарку и увидели у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Также выяснилось, что 28-летний рязанец не имеет водительских прав.

При проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения у мужчины выявили 0,63 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и составили на мужчину административный протокол. Ему грозит наказание в виде административного ареста на срок до 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.