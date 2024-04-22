Уровень Оки в черте Рязани понизился еще на 36 сантиметров

Также на 22 см снизился уровень Оки в районе села Старая Рязань, теперь он составляет 473 см от нулевой отметки. В районе Касимова уровень воды в Оке также понизился на 13 см и составляет 633 см.

Уровень Оки в черте Рязани понизился еще на 36 сантиметров. Об этом сообщает сайт регионального ГУ МЧС.

По данным рязанского Гидрометцентра, за сутки в черте Рязани уровень воды в Оке понизился на 35 см и составляет 323 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

Также на 22 см снизился уровень Оки в районе села Старая Рязань, теперь он составляет 473 см от нулевой отметки. В районе Касимова уровень воды в Оке также понизился на 13 см и составляет 633 см.

В результате понижения уровня в реках от воды освободились: участок объездной дороги вблизи Шумаши, низководный мост в Огородниково, 5 приусадебных участков в Рязанском районе.