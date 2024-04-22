Сотовых операторов заставят передавать данные МВД без решения суда

Это повысит эффективность расследования преступлений в информационной сфере.

Сотовых операторов заставят передавать данные МВД без решения суда. Об этом в понедельник, 22 апреля, написали « Известия » со ссылкой на МИД России.

«Изменения направлены на повышение эффективности предварительного расследования в части сокращения сроков исполнения запросов органов предварительного расследования, повышения результативности мер по аресту имущества, а также обеспечение защиты прав потерпевших от преступлений, совершенных с использованием ИТ», — говорится в пояснительной записке к документу.

Количество преступлений в информационной среде растет. На данный момент они составляют четверть всех противоправных эпизодов.

По информации разработчиков законопроекта, данные о переводах денежных средств поставщики связи передают очень долго. Этот процесс сократят до трех рабочих дней.