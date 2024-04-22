Рязанский Роспотребнадзор напомнил о Всемирной неделе иммунизации

Для жителей организована «горячая линия».

Рязанский Роспотребнадзор напомнил о Всемирной неделе иммунизации. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Вакцинацию проведут совместно с «Центром гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» с 22 по 30 апреля. В это время будет организована «горячая линия» по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, показаниях и противопоказаниях к прививке, важности соблюдения сроков вакцинации.

Задать интересующие вопросы можно с 10:00 до 17:00 (понедельник — четверг), с 9:00 до 16:45 (пятница) по телефонам:

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области

8-800-100-22-62; 92-89-30; 92-98-08; 92-98-50.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»

29-07-44; 29-07-26.