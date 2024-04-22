Рязанца осудили за вырубку леса в особо крупном размере

Ущерб составил более 280 тысяч рублей.

Рязанца осудили за вырубку леса в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в июне 2023 года осужденный срубил и распилил деревья для личных нужд. В результате лесному фонду был причинен ущерб на сумму свыше 280 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Рязанцу назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.