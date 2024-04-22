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Россиянам рассказали, куда можно поехать на отдых большой компанией
Варианты путешествий состоят из отечественных направлений.

Россиянам рассказали, куда можно поехать на отдых большой компанией. Об этом в понедельник, 22 апреля, написали «Известия» со ссылкой на сервис «Островок».

Специалисты отрасли предложили несколько вариантов отечественных направлений. Среди них: Ладожское озеро в Карелии, маршрут № 30 по кавказскому биосферному заповеднику, после которого можно попасть на пляжи в Сочи.

Любителям замков и фортов предложили отправиться в тур по Калининграду. Предпочитающим азиатскую культуру подойдет автопутешествие по Чуйскому тракту в Горном Алтае, который входит в топ-10 самых красивых дорог мира по версии журнала National Geographic.

Эксперты рекомендовали обратить внимание на отдых в Нижнем Новгороде

Также представители сервиса посоветовали обратить внимание на возможность отдыха в Нижнем Новгороде, отправиться на Каспий в Дагестане или в Пермский край.