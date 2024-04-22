Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Аферисты продают красивые даты в ЗАГСе.

Россиян предупредили о новой схеме мошенников. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на группу компаний «Солар».

Аферисты якобы бронируют красивые даты для росписи в ЗАГСе. Они присылают ссылку для перехода на фишинговый сайт, просят код подтверждения для оформления нужного числа, после чего получают доступ к данным жертвы.

Еще один способ используют простые граждане. Они предлагают за деньги отдать паре дату, которую сами забронировали ранее. Молодые передают сумму, заявитель отзывает свою бронь, после чего жених с невестой могут занять освободившееся заветное число.

Специалисты рекомендуют и не передавать никакие данные посторонним и не забывать, что процедуры дарения забронированной даты не существует.