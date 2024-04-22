Россиян предупредили о магнитных бурях в мае

Прогнозируют несколько бурь разной интенсивности.

Россиян предупредили о магнитных бурях в мае. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на ученых Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Отмечается, что еще в начале 2024 года выходили предупреждения, что год будет штормовым.

По прогнозам, максимум солнечной активности придется на май и июнь, а потом пойдет на спад.

В мае прогнозируют несколько магнитных бурь разной интенсивности: