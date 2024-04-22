Россиян предупредили о магнитных бурях в мае
Прогнозируют несколько бурь разной интенсивности.
Россиян предупредили о магнитных бурях в мае. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на ученых Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Отмечается, что еще в начале 2024 года выходили предупреждения, что год будет штормовым.
По прогнозам, максимум солнечной активности придется на май и июнь, а потом пойдет на спад.
В мае прогнозируют несколько магнитных бурь разной интенсивности:
- 5-6 мая (слабая);
- 12-13 мая (средняя);
- 20 мая (слабая);
- 25-27 мая (средняя).