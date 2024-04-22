Reuters: Украина потеряет часть территорий в 2024 году

Мнение выразил директор по военным наукам британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Мэттью Сэвилл.

Директор по военным наукам британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Мэттью Сэвилл заявил, что Украина лишится части подконтрольных территорий в 2024 году. Свое мнение он выразил агентству Reuters.

«То, на что мы рассчитываем в 2024 году, — это как можно более сильная позиция [Вооруженных сил Украины] в обороне, но с учетом того, что украинцы, вероятно, уступят некоторые территории русским», — сказал он.

Среди причин кризисного положения, в котором оказались ВСУ, эксперт выделил провал контрнаступления летом 2023 года, а также задержки в помощи со стороны США. В результате Киев столкнулся со сложной задачей — одновременно удерживать оборону и готовиться к новой попытке наступления на позиции российских войск в 2025 году, указал он.