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Путин подписал закон, который уточняет систему оплаты сверхурочной работы
Документ разработан правительством по требованию Конституционного суда.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок оплаты сверхурочной работы. Об этом в понедельник, 22 апреля, написало агентство РИА Новости.

Документ был разработан правительством во исполнение постановления Конституционного суда.

По мнению КС, повышенную оплату за сверхурочный труд и работу в ночное время нельзя включать в зарплату, которая не превышает МРОТ, поскольку она компенсирует негативные последствия труда в условиях, которые отклоняются от нормы. Если она входит в МРОТ, это противоречит Конституции.

Согласно закону, сверхурочная работа будет оплачиваться исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

Уточняется, что некоторые размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться соглашением.