Обвиняемому в подрыве железной дороги в Рязанской области снова продлили арест

Руслану Сидики продлили срок содержания в СИЗО до 30 июля 2024. Отмечается, что решение может быть обжаловано.

Обвиняемому в подрыве железной дороги в Рязанской области снова продлили арест. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Руслану Сидики продлили срок содержания в СИЗО до 30 июля 2024. Отмечается, что решение может быть обжаловано.

Напомним, его обвиняют в организации теракта на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км». Он произошел 11 ноября 2023 года. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги.

Отмечается, что Сидики действовал по заданию военной разведки Украины.