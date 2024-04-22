Общежитие РГУ имени Есенина отремонтируют за 30,2 миллиона рублей

Согласно документам, капремонт проведут на первых четырех этажах.

Общежитие РГУ имени Есенина на Касимовском шоссе № 25 корпус 2 отремонтируют за 30 миллионов 266 тысяч 314 рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, капремонт проведут на первых четырех этажах. В общежитии заменят покрытие полов — линолеум, керамическую плитку. Обновят штукатурку на стенах, потолки, дверные проемы. На кухнях установят столы, холодильники и мойки. Также проведут санитарно-технические и электромонтажные работы.

Срок окончания работ — 30 августа 2024 года.