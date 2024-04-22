На улице Мервинской в Рязани сбили подростка
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На улице Мервинской в Рязани сбили подростка. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло вечером 19 апреля вблизи дома № 69 на улице Мервинской. 52-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил14-летнего рязанца.
В результате подростка госпитализировали с различными травмами.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.