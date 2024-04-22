На трассе в Рязанской области столкнулись две легковушки

Оба водителя получили травмы.

На трассе в Рязанской области столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, в пятницу, 19 апреля, примерно в 09:40, на 201-ом километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» Касимовского района произошло ДТП.

По предварительной информации, столкнулись «Фольксваген Поло» и «Фольксваген Тигуан».

Оба водителя получили травмы. Инспекторы наложили им на раны повязку для защиты от грязи и инфекций.