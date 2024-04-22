МИД Швеции: ЕС намерен включить в новый пакет санкций запрет на импорт сжиженного природного газа

Отмечается, что в феврале лидером по закупкам СПГ у России среди европейских стран стала Франция, которая импортировала его на 322 млн евро. Президент Франции отметил, что не видит в этом противоречий.

Страны ЕС намерены включить в 14-й пакет санкций против России запрет на импорт СПГ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД Швеции.

Отмечается, что в феврале лидером по закупкам СПГ у России среди европейских стран стала Франция, которая импортировала его на 322 млн евро. Президент Франции отметил, что не видит в этом противоречий.