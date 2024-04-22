Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

По данным синоптиков, днем с сохранением до конца суток 22 апреля на территории Рязанской области местами сохранится усиление ветра порывами до 12-17 метров в секунду. В отдельных районах пройдет кратковременный ливневый дождь, гроза.