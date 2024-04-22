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АРБ помогло рязанской компании увеличить выработку на 213% за полгода
В ходе полугода работы на выбранном производственном участке время протекания процесса сократилось на 68% (с 6 часов 40 минут до 2 часов 7 минут), число лишних перемещений сотрудников уменьшилось наполовину, а общая выработка увеличилась на 213%.

В рязанской компании «Спектроника» завершилась активная фаза региональной части нацпроекта «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба Агентства развития бизнеса.

«Спектроника» ― резидент Аэрокосмической долины. Компания занимается разработкой и производством радиоэлектронной аппаратуры. К проекту «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области» предприятие присоединилось в октябре 2023 года. Внедрять технологии бережливого производства «Спектронике» помогали специалисты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.

В ходе полугода работы на выбранном производственном участке время протекания процесса сократилось на 68% (с 6 часов 40 минут до 2 часов 7 минут), число лишних перемещений сотрудников уменьшилось наполовину, а общая выработка увеличилась на 213%. Сотрудники «Спектроники» сами отметили выгоды от развития новой производственной системы ― сокращение затрачиваемых времени и сил на рабочий процесс и, как следствие, больше возможностей для личностного и карьерного роста, надбавки к премии и зарплате. Всего этого удалось добиться благодаря вовлеченности коллектива в улучшение условий труда и умению решать проблемы сообща. Компания стремится развиваться дальше и в скором времени присоединится к нацпроекту «Производительность труда», чтобы продолжить оптимизацию производства.