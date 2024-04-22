23 апреля на четырех рязанских улицах отключат холодную воду
Причина отключений — ремонтные работы на водопроводе.
На четырех рязанских улицах во вторник, 23 апреля, отключат холодную воду. Объявление опубликовано на сайте горадминистрации.
С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- 1-й Школьный проезд, дома №№ 18—38 (четная сторона);
- 7-й проезд Осипенко, дома №№ 2—16 (четная сторона), 1/55—15 (нечетная сторона);
- улица Островского, дома №№ 53—65 (нечетная сторона);
- улица Стройкова, дома №№ 98—114 (четная сторона).
Причина отключений — ремонтные работы на водопроводе.