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23 апреля на четырех рязанских улицах отключат холодную воду
Причина отключений — ремонтные работы на водопроводе.

На четырех рязанских улицах во вторник, 23 апреля, отключат холодную воду. Объявление опубликовано на сайте горадминистрации.

С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • 1-й Школьный проезд, дома №№ 18—38 (четная сторона);
  • 7-й проезд Осипенко, дома №№ 2—16 (четная сторона), 1/55—15 (нечетная сторона);
  • улица Островского, дома №№ 53—65 (нечетная сторона);
  • улица Стройкова, дома №№ 98—114 (четная сторона).

Причина отключений — ремонтные работы на водопроводе.