Житель Сасова фиктивно прописал в своем доме восьмерых мигрантов

Иностранцы были в возрасте от 26 до 40 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ.

Житель Сасова фиктивно прописал в своем доме восьмерых мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ведомство установило, что 38-летний житель Сасова фиктивно поставил на учет по месту своего проживания восьмерых граждан одной из стран Средней Азии в возрасте от 26 до 40 лет. Отмечается, что фактически иностранцы проживали в другом месте.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ.

В полиции напомнили, что фиктивная постановка на учет иностранца наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.