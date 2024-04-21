В Сасовском районе при пожаре в доме погиб мужчина
Инцидент произошел в селе Лесные Цветы. Сгорел жилой деревянный дом, баня и сарай. Площадь пожара составила 63 квадратных метра.
В Сасовском районе в субботу, 20 апреля, в 10:18 случился пожар. Об этом
Инцидент произошел в селе Лесные Цветы. Сгорел жилой деревянный дом, баня и сарай. Площадь пожара составила 63 квадратных метра.
Как уточнили в ведомстве, погиб мужчина 1956 года рождения.
На место происшествия выезжали два пожарных автомобиля, пять человек личного состава Государственной противопожарной службы.