В Сасовском районе при пожаре в доме погиб мужчина

Инцидент произошел в селе Лесные Цветы. Сгорел жилой деревянный дом, баня и сарай. Площадь пожара составила 63 квадратных метра.

В Сасовском районе в субботу, 20 апреля, в 10:18 случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в селе Лесные Цветы. Сгорел жилой деревянный дом, баня и сарай. Площадь пожара составила 63 квадратных метра.

Как уточнили в ведомстве, погиб мужчина 1956 года рождения.

На место происшествия выезжали два пожарных автомобиля, пять человек личного состава Государственной противопожарной службы.